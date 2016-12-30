14 важных событий 2016 года мирового значения в науке и технике
- Азия и мир, общество
- 15:36, 30 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Год был непростым, но это еще не конец света, пишет издание Popular Science (перевод, которого сделал ИноСМИ), и представляет 14 важных событий 2016 года в науке и технике.
Изменения коснулись сферы медицины — появились вакцина от денге и новые идеи в борьбе с раком, защита окружающей среды тоже не стоит на месте — панды больше не под угрозой исчезновения!
Вспомним и о гравитационных волн и нашем теоретически обитаемом соседе.
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