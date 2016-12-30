14 важных событий 2016 года мирового значения в науке и технике

CA-NEWS (CA) - Год был непростым, но это еще не конец света, пишет издание Popular Science (перевод, которого сделал ИноСМИ), и представляет 14 важных событий 2016 года в науке и технике.

Изменения коснулись сферы медицины — появились вакцина от денге и новые идеи в борьбе с раком, защита окружающей среды тоже не стоит на месте — панды больше не под угрозой исчезновения!

Вспомним и о гравитационных волн и нашем теоретически обитаемом соседе.