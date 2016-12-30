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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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14 важных событий 2016 года мирового значения в науке и технике

CA-NEWS (CA) - Год был непростым, но это еще не конец света, пишет издание Popular Science (перевод, которого сделал ИноСМИ), и представляет 14 важных событий 2016 года в науке и технике.

Изменения коснулись сферы медицины — появились вакцина от денге и новые идеи в борьбе с раком, защита окружающей среды тоже не стоит на месте — панды больше не под угрозой исчезновения!

Вспомним и о гравитационных волн и нашем теоретически обитаемом соседе.

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Алыкулов Каныбек Мамытович
Экс-Директор Кыргызского научно-исследовательского проектного института по архитектуре и градостроительству
Осмонов Улукмырза
эксперт отдела по регулятивной реформе проекта САР – Проекта Правительства и центра ОБСЕ в Бишкеке
Алымкулов Урмат Назарбекович
заслуженный архитектор Киргизской ССР
Дастан Жапар уулу
режиссер, оператор, член Союза кинематографистов КР
Бакыт Мукул
режиссер, актер, член Союза кинематографистов КР
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