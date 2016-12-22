В Непале проходит официальный визит главы МИД Монголии

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Ценд Мунх-Оргил находится с двухдневным официальным дружественным визитом в Непале, сообщает Монцамэ со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Этот визит, стартовавший 19 декабря, проходит по приглашению главы МИД Непала Пракаша Шарана Махата.

Как отмечено в сообщении, глава МИД Монголии во время пребывания в Катманду нанёс визиты вежливости президенту страны Бидхья Деви Бхандари, председателю парламента Онсари Гхарти Магари и премьер-министру Пушпа Камал Дахалу.

На официальных двусторонних переговорах глава МИД Ц.Мунх-Оргил и его непальский коллега Пракаш Шаран Махат обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями по региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились сотрудничать в направлении обмена журналистами и представителями средств массовой информации, проведения диалога по вопросам, связанным с международным отношением, и развития межпарламентских связей.

В конце встречи обе стороны подписали Межправительственное Соглашение между Монголией и Непалом об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, говорится в сообщении.