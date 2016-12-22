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  22 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Алишер Усманов удостоен высшей награды Совета муфтиев России
CA-NEWS (UZ) - Совет муфтиев вручил российскому бизнесмену узбекского происхождения Алишеру Усманову награду с формулировкой "за огромный вклад в дело возрождения ислама в России, за укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей".

Высшую награду Совета муфтиев России, орден "Аль-Фахр" первой степени, вручил Алишеру Усманову глава совета Равиль Гайнутдин, сообщает пресс-служба предпринимателя. Церемония вручения награды прошла в главном зале Московской Соборной мечети.

"Чтобы чувствовать себя в гармонии со своей душой, надо находиться в своей вере, быть ближе к своим единоверцам. Я мусульманин и сын мусульманина; благое дело, творящееся для близких, для единоверцев, является, на мой взгляд, самым главным содержанием жизни. Мусульманская умма России — это та часть общества, которая всегда будет способствовать консолидации нашего государства, всегда будет мирно сосуществовать с православием. Все люди — братья. Все россияне, независимо от религиозной принадлежности, — единый народ", - отметил Алишер Усманов.

Он добавил, что важно всегда стараться делать добро людям и не ждать за это никакой благодарности. Напомним, сам предприниматель — один из крупнейших меценатов в России.

Орден "Аль-Фахр" был учреждён в 2003 году. Помимо Усманова награду получили глава Чечни Рамзан Кадыров и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

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