В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критического уровня

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критических значений, сообщает монгольский портал Gogo

По сообщению, концентрация твёрдых частиц диаметром не более 2,5 микрометров составляет от 448 микрограммов на кубический метр. Уровень твёрдых частиц, который является наиболее опасным для здоровья, в наиболее загрязненных районах города Улан-Батор в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

Здоровые люди будут испытывать пониженную выносливость в работе. Пожилым людям рекомендовано оставаться в закрытом помещении. Населению также рекомендовано избегать деятельности на свежем воздухе.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

Ранее, премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат ученым найти оптимальный вариант снижения смога в Улан-Баторе.

Напомним, в 2017 году правительство Монголии планирует сократить ночной тариф на электроэнергию до нуля, чтобы улучшить качество воздуха.