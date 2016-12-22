Арестован экс-замначальника Департамента криминальной полиции МВД Казахстана

Выдана санкция на арест бывшего заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Рахата Аханова, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, в суд №2 города Актобе в отношении Р. С. Аханова поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением суда ходатайство удовлетворено, в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Органом досудебного расследования Рахат Аханов подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 197 части 4 пункта 1 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенное преступной группой". Кроме того, ему вменяют участие в организованной преступной группе с использованием своего служебного положения.

Напомним, в Актобе 7 декабря КНБ провел масштабную спецоперацию по пресечению дея­тельности организованных пре­ступных групп, занимающихся хищением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов. По данным следствия, в преступной корпорации всем заправлял инвалид-колясочник Еркин Избасар, которого считают главой старейшего криминального сообщества страны "Четыре брата".

Ранее в суде № 2 Актобе, который санкционировал арест 12 подозреваемых по делу о хищении нефти, озвучили схему кражи "черного золота" членами ОПГ.