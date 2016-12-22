Туркменские школы обязали покупать путевки в детские пансионаты в Авазе

CA-NEWS (TM) - Около 500 школ в Туркменистане обязали отправить по два ученика в детские пансионаты в Авазе на зимние каникулы. Стоимость путевки на 10 дней без учета проезда составляет 600 манат ($170 по курсу Центробанка), сообщает издание «Хроника Туркменистана».

17 декабря в каждом из пяти велаятов руководители местной администрации собрали директоров из 100 школ и потребовали от них собрать деньги и оплатить путевки в пансионаты «Арзув» и «Даянч».

Родители не хотят отпускать детей на морской берег в зимнее время, к тому же далеко не каждая семья готова заплатить $200 с лишним, включая дорожные расходы. Но чтобы санатории в Авазе не простаивали, власти требуют оплатить стоимость путевок. И школам (учителям), на которые «пал жребий», ничего не остается, как скидываться по 1200 манат, чтобы оплатить путевки по которым никто не поедет отдыхать.

Два пансионата «Арзув» и «Даянч» вместе способны принять до 1000 детей одновременно. В стране около 1800 средних школ. Какие из них должны оплатить путевки решается в региональных управлениях министерства образования методом ротации.

Практика подобной «наполняемости» отелей и пансионатов в курортной зоне Аваза, при чем не только для детей, уже устоялась. Все предприятия и учреждения Туркменистана также вынуждают покупать путевки не зависимо от того, поедут сотрудники отдыхать или нет.