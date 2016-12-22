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  22 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан вольет в национальные банки почти $500 млн

CA-NEWS (TJ) - Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрели на заседании предложение о выпуске в обращение ценных государственных бумаг для докапитализации банков, сообщает Sputnik Таджикистан.

Согласно решению членов парламента, в республике планируется ввести в обращение ценные бумаги — векселя, платежеспособность которых гарантируется Национальным банком Таджикистана.

Векселя будут введены в обращение "Агроинвестбанка", "Таджиксодиротбанка", "Таджпромбанка" и "Фононбанка" сроком на пять лет по 2% годовых. Векселя будут выданы вышеуказанным банкам под залог движимого и недвижимого имущества.

Как сообщает министр финансов РТ Абдусалом Курбониён, банкам будут предоставлены векселя на общую сумму 3,8 миллиарда сомони (490 миллионов далларов). Данная сумма будет распределена между четырьмя банками.

Капитализация банка — это оценка общей стоимости кредитной организации, которая основывается на нескольких параметрах. Прежде всего это основной и оборотный капиталы.

Данная процедура необходима для увеличение размера собственных средств банков и наращивания их капитальной базы.

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