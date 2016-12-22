Таджикистан может достичь энергетической независимости уже через три года - Рахмон

CA-NEWS (TJ) - Через три года Таджикистан сможет обеспечить свою энергетическую независимость и тем самым решит одну из приоритетных задач, «если правительство направит на это необходимые усилия». Об этом подчеркнул президент Таджикистана в ходе своего Послания к парламенту страны, сообщает ИА «Авеста».

По его словам, в настоящее время в республике реализуются 11 энергетических проектов на сумму 10 млрд. сомони ($1,2 млрд.). В частности, на сумму 1,1 млрд. сомони (около $140 млн) реконструируется Сарбандская ГЭС. В будущем году на сумму 3 млрд. сомони (более $380 млн) продолжится модернизации Нурекской ГЭС. Кроме того, в 2017 году начнется реконструкции Кайракумской ГЭС на сумму 600 млн. сомони (более 76 млн.)

Говоря, о проекте Рогунской ГЭС глава государства отметил, что в текущем году состоялось перекрытие русла реки Вахш для возведения плотины.

Ожидается, что в 2018 году заработает первый агрегат указанной ГЭС. В текущем году на реализацию Рогунского проекта потрачено 2,8 млрд. сомони (более $355 млн). Всего на реализацию указанного проекта (с момента началавосстановительных работ) потрачено 12 млрд. сомони (более $1,5 млрд).

Э. Рахмон также сообщил, что свыше 36 млрд. сомони ($4,5 млрд.) потрачено на реализацию энергетических проектов с момента обретения независимости (25 лет). Эти средства потрачены на реализацию и реконструкцию энергетических объектов вследствие чего энергетическая мощность республики увеличилась на 1,3 тыс. МВт.

Согласно оценкам международных организаций Таджикистан входить в число шести стран с производством экологически чистой энергии. 98% от общего объема электроэнергии, производимой в стране, относится к экологически чистой энергии.