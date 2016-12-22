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  22 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В одной из афганских провинций мужчина убил своего 7-месячного сына после развода с женой

CA-NEWS (CA) - В афганской провинции Нангархар в среду, 21 декабря был арестован мужчина, который жестоко убил своего 7-месячного сына, сообщает местное издание Khama Press.

Трагедия произошла в одном из районов уезда Бехсуд. По словам местных чиновников, Аманулла зарезал своего ребенка после развода со своей женой днем ранее.

Мужчина нанес младенцу ножевые ранения, от которых ребенок скончался.

В настоящее время убийца находится под стражей. Правоохранительные органы продолжают расследование преступления.

Комментируя трагедию в Бехсуде, губернатор провинции призвал компетентные органы тщательно рассмотреть дело об убийстве, призвав к проведению открытого судебного разбирательства.

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Комментарии (1)
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sul
17:44, 22 декабря 2016
Это нелюдь! Не имеет он права жить.
кто есть кто
Кудайбергенов Бактыбек Жапарович
Полномочный представитель Правительства в Чуйской области
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