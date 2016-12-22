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  22 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Японии одобрили рекордный военный бюджет на сумму $44 млрд

CA-NEWS (CA) - Правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год на фоне продолжающихся территориальных споров с Китаем и угроз со стороны Северной Кореи, сообщает Би-би-си.

Объем средств, которые власти планируют потратить на оборону, составит 5,13 трлн йен ($43,6 млрд.) при общем объеме бюджета в 97,5 трлн йен ($830 млрд).

Новый бюджет страны вступает в силу с начала следующего финансового года, 1 апреля 2017 года. Перед вступлением в силу он должен получить одобрение парламента.

Территориальные споры с Китаем вокруг островов в Восточно-китайском море привели к увеличению расходов на береговую охрану до 210 млрд йен ($1,8 млрд.) с нынешних 187,7 млрд йен.

В частности, японские власти намерены закупить пять крупных патрульных кораблей и расширить штат береговой охраны на 200 человек. Токио хочет также усовершенствовать систему противоракетной обороны в ответ на ядерную программу Северной Кореи.

Эксперты отмечают, что резкое повышение бюджетных расходов на фоне экономических сложностей и стремительного старения населения может привести к повышению внешнего долга Японии.

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