Назарбаев обсудил снятие «ядерных санкций» с президентом Ирана

Снятие "ядерных санкций" с Ирана улучшило казахстанско-иранские отношения и благоприятно скажется на всех прикаспийских странах, сообщил глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе двусторонней встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Акорде, сообщают казахстанские сми.

"Ваши заслуги по разрешению ядерной проблемы мы - народ Казахстана - оцениваем очень высоко. Вы проделали большую работу в этом вопросе. В мире также высоко оценили вашу работу. Я поздравляю вас с этими достижениями. Уже год прошел, как были сняты "ядерные санкции". За такое короткое время экономика Ирана достигла больших системных успехов. Это положительно отразилось на казахстанско-иранских отношениях. Мы считаем, что политика, проводимая Ираном, благоприятно скажется на всех прикаспийских странах", - обратился к президенту Ирана Нурсулан Назарбаев.

"Я считаю, что ваш сегодняшний визит - это продолжение переговоров, прошедших в Тегеране в апреле этого года. Я считаю, что у этой встречи будут благоприятные результаты. В рамках визита было подписано коммерческих договоров на общую сумму более 1 миллиардов долларов и эта вся работа продолжается. Многие из них реализуются, и это радует, но надо еще приложить усилия для дел, которые нас ждут впереди. Я рад приветствовать вас в Казахстане. Мы готовы решать все вопросы, которые поставили вы и ваша делегация в рамках этого визита", - отметил президент Казахстана.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани поздравил главу государства и казахстанский народ с 25-летием независимости.

"Мы намерены во всех сферах поднимать уровень наших отношений. Последнее заседание МПК несколько дней назад прошло в Тегеране, в результате чего были сделаны позитивные шаги в области двусторонних отношений. Это было после вашего визита в Тегеран, в то время мы наблюдали хорошую динамику развития наших отношений. (...) И я бы хотел поблагодарить вас лично за вашу особую роль за достижения соглашений между Ираном и шестеркой, а также вашу личную роль в реализации всеобъемлющего плана взаимодействия", - сказал Хасан Рухани.

Президент Ирана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку мирных инициатив Ирана на международной арене и в международных организациях.

"В нынешний визит мы надеемся на устранение некотрых имеющихся барьеров, котоые мешают развитию наших отношений", - добавил Хасан Рухани.