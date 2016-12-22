В столице Монголии коммунальные службы используют новую снегоуборочную технику

CA-NEWS (MNG) - В столице Монголии — Улан-Баторе с 20 декабря идут сильные снегопады. Департамент городского ландшафта очищает тротуары и дороги от снега и льда, используя снегоочистители, помимо традиционных метел, сообщает портал Gogo.

317 сотрудников местного департамента очищает снег с тротуаров и автобусных остановок с использованием нового оборудования. Кроме того, 11 грузовиков распыляют химикаты, способствующие плавлению льда на дорогах.