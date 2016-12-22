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  22 декабря 2016
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По факту крушения Су-27 близ Талдыкоргана начато досудебное расследование
CA-NEWS (KZ) -

По факту крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана проводится досудебное расследование, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Главной военной прокуратуры.

Досудебное расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 УК РК ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").

Под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и фактических обстоятельств происшествия.

Кроме того, в Министерстве обороны прокомментировали состояние летчика упавшего самолета. "Сообщаем, что в настоящее время летчик Су-27 майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет", - отметили в МО Казахстана.

 

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