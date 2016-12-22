Власти Андижанской области Узбекистана обязали учителей выращивать лимоны на территории учебных заведений

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане администрация Андижанской области поручила руководствам школ и детских садов выращивать лимоны на территории учебных заведений, сообщает centralasian.org.

Согласно данным источника издания, администрациям всех школ и детских садов в Андижанской области поручено построить парниковые лимонарии на территории учебных заведений. Сотрудник Управления народного образования Андижанской области заявил, что данная инициатива связана с необходимостью повышения объемов экспорта плодоовощной продукции.

При этом директора некоторых средних школ пожаловались на отсутствие финансовых возможностей и специалистов для строительства парниковых лимонариев:

"У нас нет денег для строительства лимонариев. Хоким области обещал, что банки выделят нам кредиты. Но ведь потом нам нужно выплачивать этот кредит. Кроме того, откуда нам найти садовника? Для выращивания лимона нужен хороший специалист. Наши учителя должны преподавать детям или же выращивать лимоны? Сейчас это настоящая головоломка для нас", – добавил один из директоров.

Пять лет назад правительство Узбекистана в целях повышения объемов выращивания тропических фруктов установило акцизный налог на импортируемые из страны тропические фрукты в размере 25 процентов от таможенной стоимости.