Двое рабочих из Узбекистана задохнулись газом в сарае на Ставрополье

- В Ставропольском крае России начата проверка по факту гибели двух рабочих из Узбекистана, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительной информации судмедэксперта, 27-летний и 52-летний рабочие задохнулись угарным газом.

"Согласно предварительной информации, 19 декабря текущего года после окончания работ они разожгли газовое оборудование в хозпостройке, где легли спать", - сказано в сообщении.

В результате неправильного использования отопительного прибора оба погибли от удушья.