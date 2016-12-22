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  22 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Двое рабочих из Узбекистана задохнулись газом в сарае на Ставрополье
CA-NEWS (UZ) - В Ставропольском крае России начата проверка по факту гибели двух рабочих из Узбекистана, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительной информации судмедэксперта, 27-летний и 52-летний рабочие задохнулись угарным газом.

"Согласно предварительной информации, 19 декабря текущего года после окончания работ они разожгли газовое оборудование в хозпостройке, где легли спать", - сказано в сообщении.

В результате неправильного использования отопительного прибора оба погибли от удушья.

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