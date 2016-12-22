Турецкие прокуроры выясняют, почему убийцу российского посла не взяли живым

CA-NEWS (CA) - Турецкие прокуроры выясняют, почему находившийся не при исполнении служебных обязанностей полицейский, застреливший российского посла в Анкаре, не был взят живым, сообщает Reuters.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен в арт-галерее в турецкой столице в понедельник. Убийца выстрелил ему в спину, когда тот выступал с речью на выставке. Турецкие власти сообщили, что нападавшим был 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, прокричавший «Не забудем Алеппо» и «Аллах акбар».

Россия и Турция назвали атаку попыткой помешать нормализации двусторонних отношений.

Как сообщает агентство Anadolu первоначальные сведения позволяют предположить, что он не сложил оружие и продолжил стрелять в полицейских с криками «Вы не сможете взять меня живым!», сообщило издание. Полицейские прострелили Алтынташу ноги, но он не прекратил стрельбу лёжа на полу, сообщило агентство.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган встал на сторону полицейских. «Есть ряд догадок относительно того, почему его не взяли живым. Посмотрите, что случилось в Бешикташе, когда они попытались взять атаковавшего живым», - сказал Эрдоган журналистам, имея в виду двойной взрыв у стадиона стамбульского футбольного клуба «Бешикташ» в декабре.

В результате взрывов тогда погибли 44 человека, преимущественно полицейских, и пострадали более 150 человек.

Anadolu ранее сообщило, что число задержанных в связи с убийством посла возросло до 11. Между тем CNN Turk в четверг сообщил, что турецкие власти освободили родственников Алтынташа.