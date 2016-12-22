Сейсмологи показали все землетрясения в мире за 15 лет в одном видеоролике

CA-NEWS (CA) - Американские сейсмологи создали видеоролик, в котором показаны все подземные толчки, зафиксированные за последние 15 лет. Как сообщает издание Business Insider были использованы данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, Национальной метеорологической службы и Тихоокеанского центра

Каждая секунда видео ровняется к 30 дням. За 3 минуты в ролике продемонстрированы подземные толчки зарегистрированное в период с 1 января 2000 по 31 декабря 2015 года.

Кроме этого, в трехминутном видеоролике можно увидеть радиус площади, которая пострадала от землетрясения. Цветовая палитра наглядно показывает силу подземных толчков и глубину поражения.