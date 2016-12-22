Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с официальным визитом 24 декабря
- Узбекистан, политика
- 15:41, 22 декабря 2016
- Просмотров: 1159
CA-NEWS (UZ) - Президент Алмазбек Атамбаев посетит с официальным визитом Узбекистан 24 декабря. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, в рамках визита Атамбаев проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Как ожидается, встреча состоится в Самарканде, передает Азаттык. Атамбаев также планирует побывать на могиле первого президента Ислама Каримова, который похоронен в этом городе.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь