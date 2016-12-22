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  22 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с официальным визитом 24 декабря
CA-NEWS (UZ) - Президент Алмазбек Атамбаев посетит с официальным визитом Узбекистан 24 декабря. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, в рамках визита Атамбаев проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Как ожидается, встреча состоится в Самарканде, передает Азаттык. Атамбаев также планирует побывать на могиле первого президента Ислама Каримова, который похоронен в этом городе.

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