Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с официальным визитом 24 декабря

- Президент Алмазбек Атамбаев посетит с официальным визитом Узбекистан 24 декабря. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, в рамках визита Атамбаев проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Как ожидается, встреча состоится в Самарканде, передает Азаттык. Атамбаев также планирует побывать на могиле первого президента Ислама Каримова, который похоронен в этом городе.