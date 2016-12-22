МИД Китая призвал Монголию извлечь урок из визита Далай-ламы в эту страну

- Азия и мир, политика
- 15:50, 22 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Китайская сторона надеется, что Монголия сможет извлечь урок из события, связанного с поездкой в эту страну Далай-ламы, и приложить усилия для улучшения двусторонних отношений. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на пресс-конференции, сообщает Синьхуа.
Сообщается, что министр иностранных дел Монголии Ценд Мунх-Оргил на днях признал негативное влияние поездки в страну Далай-ламы 14-го на развитие отношений с Китаем.
"Китайская сторона приняла во внимание заявление главы МИД Монголии. Тибетский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая и затрагивает его коренные интересы. Позиция китайской стороны по этому вопросу тверда и ясна", - подчеркнула она.
По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, Монголия должна извлечь урок из этого события, уважать коренные интересы Китая, соблюдать соответствующие обещания и приложить усилия для улучшения двусторонних отношений.
Напомним, Далай-лама XIV посетил Монголии с 18 по 23 ноября.