В Пекине микроавтобус врезался в людей на рынке, 4 человека погибли
- Азия и мир, происшествия
- 15:58, 22 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Микроавтобус врезался в людей на сельхозрынке в районе Чанпин на севере Пекина, погибли 4 человека, есть другие пострадавшие.
Как сообщили Синьхуа в столичном Управлении общественной безопасности, трагедия произошла в среду около 15 часов по местному времени, когда на рынке, расположенном в поселке Мачикоу, на толпу, по неустановленным пока причинам, наехал микроавтобус.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Водитель микроавтобуса задержан полицией. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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