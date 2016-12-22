В Пекине микроавтобус врезался в людей на рынке, 4 человека погибли

CA-NEWS (CA) - Микроавтобус врезался в людей на сельхозрынке в районе Чанпин на севере Пекина, погибли 4 человека, есть другие пострадавшие.

Как сообщили Синьхуа в столичном Управлении общественной безопасности, трагедия произошла в среду около 15 часов по местному времени, когда на рынке, расположенном в поселке Мачикоу, на толпу, по неустановленным пока причинам, наехал микроавтобус.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Водитель микроавтобуса задержан полицией. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.