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  22 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Ирана: Наши крестьяне будут вести посевы в Казахстане
CA-NEWS (KZ) - Иранские крестьяне планируют вести посевы и заниматься земледелием в Казахстане,передает  Tengrinews.kz.

"В области сельского хозяйства мы основали хорошее сотрудничество. Здесь Иран вводит трансграничное земледелие в Казахстане. Надеемся, эта тенденция будет развиваться, в будущем наши крестьяне будут вести посевы и заниматься земледелием на территории Казахстана", - сообщил президент Ирана Хасан Рухани на двусторонней встрече в рамках визита в Астану.

Напомним, в Акорде были подписаны меморандумы о сотрудничестве Казахстана и Ирана в сферах сельского хозяйства, торгового судоходства, туризма, финансовых сделок, а также в сфере строительства терминальных мощностей на территории Ирана и развития транспортного коридора Север-Юг.

В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании между МЗСР РК и Министерством кооперации, труда и социального обеспечения Исламской республики Иран о сотрудничестве в области труда и социального обеспечения, который направлен на развитие сотрудничества в области труда и соцобеспечения в вопросе обмена информацией о рынке труда, а также на реформирование национальных законодательств обеих стран в области труда и соцобеспечения.

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