В китайском Харбине открывается международный фестиваль снежных и ледяных скульптур (фото)

CA-NEWS (CA) - В Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) в среду, 21 декабря в тестовом режиме открылся 18-й Харбинский фестиваль «Большой мир льда и снега», сообщает Синьхуа.

Площадь экспозиции в этом году составит более 800 тыс. кв. м, для создания более 2000 художественных объектов было использовано 150 тыс. кубометров снега.

Справка: Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур — ежегодный международный фестиваль льда и снега. Проводится с 1963 года. Фестиваль часто прерывался пока не был вновь возобновлён в 1985 году.

Харбин, столица провинции Хэйлунцзян, Китая, является одним из центров ледяной и снежной культуры в мире. Географически он расположен в Северо-Восточном Китае, где идет прямое влияние холодного зимнего сибирского ветра. Средняя температура летом составляет +21,2 °C, и −16,8 °C зимой. Иногда зимой, ночью температура опускается до −38,1 °C.

Официально фестиваль начинается 5 января и длится один месяц. Однако экспонаты часто открываются раньше и, если позволяет погода, остаются дольше.