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  22 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Россия обязалась выплатить $125 млн по долгу СССР перед Югославией
CA-NEWS (CA) - россия Правительство России договорилось с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности Советского Союза в части унаследованной официальным Сараево после распада единой Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), сообщает РБКсо ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В счет погашения советского долга Россия выплатит Боснии и Герцеговине $125,158 млн. Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения, и по их получении власти Боснии и Герцеговины откажутся от каких-либо финансовых требований к России в связи с расчетами по торговле между СССР и СФРЮ.

По условиям соглашения полученные от России средства будут разделены властями Боснии и Герцеговины между составляющими страну субъектами. При этом $72,59 млн (58% общей суммы) получит Федерация Боснии и Герцеговины, $36,295 млн (29%) — Республика Сербская, $3,755 млн (3%) — самоуправляемый округ Брчко. Оставшиеся $12,5 млн (10%) будут использованы на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины.

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