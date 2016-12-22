Узбекский имам прокомментировал свою критическую публикацию про «распущенную» эстрадную певицу Мунису Ризаеву

- На днях имам ташкентской мечети «Тинчлик» («Мир») Шермурод Тогай, известный своей нетерпимостью к западным ценностям и «масс-культуре», на личной странице в Facebook поместил ответ на критическую публикацию в свой адрес.

«Некоторым [сторонникам] не понравилось, как я критикую Мунису Ризаеву. Её поклонники пытаются обвинить меня, называют чуть ли не террористом, противником искусства. Но я ценитель [истинного] искусства, сам пишу стихи, новеллы и очерки. Меня никто не сможет в этом обвинить. Я всегда защищал и буду защищать и впредь свою нацию и религию, свою государственность от любых проявлений «масс-культуры», от наносных течений и всего того, что негативно влияет на формирование национального самосознания», - пообещал служитель культа.

*на фото певица Муниса Ризаева

«Вряд ли [певица] Муниса Ризаева хотела бы воспитывать собственных детей или внуков по образу и подобию исполняемого ею репертуара. Разумеется же, нет. Пусть она, подобно настоящим жемчужинам искусства, скажем, как наша [великая] Муножат Юлчиева, исполнит хотя бы одну песню, - тогда ни один человек вслед не будет её ругать и проклинать последними словами», - продолжил имам хатыб.

При этом он, как бы ненароком, специально не называя имени-фамилии, намекнул на другую «полуголую» узбекскую знаменитость, которую, по его словам, еще недавно «часто можно было лицезреть» скачущей» по медресе и исполняющей [пошлые] песни, с осквернением мусульманских святых».

Как сообщает издание AsiaTerra, дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова исполняла песни в наряде с декольте в медресе Самарканда.

Обращаясь же непосредственно к самой поп-звезде, служитель культа призывает её не гневить высшие силы, опасаться чужих проклятий:

«У покойного ныне (артиста) Шукура Бурханова вся жизнь пошла насмарку после того, как он смертельно обидел своего престарелого отца. Это самое страшное испытание. Уважаемые деятели искусства, вы должны исполнять лишь те сочинения, которых от души приветствует и которым рукоплещет народ. Не надо прыгать и скакать [на сцене], как западные козы, не нужно стремиться присовокуплять к нашим ментальным ценностям чуждые нам традиционные ценности… Если вы вместо добра своих поклонников «накачаете» злом, гора от злобных грехов не даст вам упокоения и в могиле. Сейчас вы по-своему яркие звёзды, а после можете быть низвергнуты в такую пропасть адской черноты, что нельзя будет освятить вашу могилу никакими способами…».

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