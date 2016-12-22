Экс-министр обороны назвал возможные причины падения Су-27 близ Талдыкоргана

Бывший министр обороны, депутат Сената Парламента Мухтар Алтынбаев назвал возможные причины падения казахстанского истребителя в 25 километрах от Талдыкоргана, передает Tengrinews.kz.

"Причина, я думаю, просто даже, наверное, до расследования - это связано с топливной системой или с топливом. Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях. Сейчас, видимо, комиссия будет проверять, насколько это все выполнено. (...) В таких случаях полеты прекращаются. Все самолеты проверяются, проверяется организация, подготовка полетов, подготовка летчиков и, конечно, все, что обеспечивает полет", - рассказал экс-министр в кулуарах Сената Парламента.

"Ситуация редкая, чтобы оба двигателя отказали. Ситуация сложная, потому что он был уже на круге, высота небольшая. Я хочу отметить действия летчика - хладнокровно, очень грамотно действовал. Отвернул самолет от населенных пунктов и, когда убедился, что падение самолета не причинит ущерб внизу, он катапультировался. То есть доложил спокойно об отказе одного двигателя, потом об отказе второго двигателя, и он не покинул самолет. Пока еще в было давление, он отвернул самолет от возможных населенных пунктов и после этого катапультировался. Действия очень грамотные", - отметил Мухтар Алтынбаев.

Он добавил, что в Казахстане насчитываются около 30 истребителей Су-27. "Один полк - 26 самолетов. Еще четыре самолета купили, еще два новых самолета прибыли - всего около 30 самолетов", - добавил сенатор.

"На истребители сейчас цены разные, поэтому сложно (сказать - прим. автора). Десятки миллионов долларов стоит новый самолет. Этим самолетам, по-моему уже лет 30, уже подходит ресурс. Я не знаю, какой именно самолет упал. Если Су-27, мы перегнали в 1996 году, это полученные самолеты в счет компенсации из России. Если 1996 год брать, то это уже 20 лет, а они наверняка до того работали. Там, в принципе, ресурс был уже на пределе, наверняка", - заключил Алтынбаев.

Напомним, во время выполнения учебного полета в ночных условиях потерпел крушение самолет Су-27. Он упал в горах примерно в 25 километрах от Талдыкоргана самолет. Управлял самолетом руководитель звена, майор Адильбек Искаков. В настоящее время летчик находится в больнице.

По факту крушения истребителя проводится досудебное расследование. Под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры создана следственно-оперативная группа