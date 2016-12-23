В Узбекистане один из районов назовут в честь Шарафа Рашидова

- Джизакский район в одноименной области переименуют в честь государственного и политического деятеля, первого секретаря (1959—1983) ЦК Компартии Узбекистана Шарафа Рашидова. Об этом сообщила информационная служба Законодательной (нижней) палаты парламента страны.

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на своем заседании приняла постановление о переименовании Джизакского района Джизакской области в честь Шарафа Рашидова. Предложение об этом было внесено в парламент Кабинетом Министров страны.

Решение о переименовании основано на предложении правительства, широкой общественности и с учетом заключений топографической комиссии по переименованию географических объектов.

Постановление об этом направлено для одобрения в Сенат.

Напомним, что Шараф Рашидов родился 24 октября 1917 года в городе Джизаке. При Рашидове Узбекистан из недоразвитой сельскохозяйственной окраины превратился в наиболее образованную, сильную промышленную республику. Главным в её экономике было сельское хозяйство, а точнее хлопок, на добычу которого уходили все силы. Узбекская ССР под руководством Ш.Р.Рашидова добилась немалых успехов в хозяйственном и культурном строительстве. Рашидов умер 31 октября 1983 года. Его похоронили в самом центре Ташкента, в сквере напротив музея В. И. Ленина. Был разработан проект строительства мемориального комплекса, который мог бы стать местом паломничества трудящихся.

Позднее, летом 1984 года по решению пленума ЦК КП УзССР прах Рашидова эксгумировали и перезахоронили на Чагатайском кладбище, где покоятся видные деятели культуры и науки, общественно-политические деятели республики.

На фото: Фидель Кастро и первый секретарь ЦК компартии Узбекистана Шараф Рашидов беседуют с чабаном (1963).