РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане один из районов назовут в честь Шарафа Рашидова
CA-NEWS (UZ) - Джизакский район в одноименной области переименуют в честь государственного и политического деятеля, первого секретаря (1959—1983) ЦК Компартии Узбекистана Шарафа Рашидова. Об этом сообщила информационная служба Законодательной (нижней) палаты парламента страны.

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на своем заседании приняла постановление о переименовании Джизакского района Джизакской области в честь Шарафа Рашидова. Предложение об этом было внесено в парламент Кабинетом Министров страны.

Решение о переименовании основано на предложении правительства, широкой общественности и с учетом заключений топографической комиссии по переименованию географических объектов.

Постановление об этом направлено для одобрения в Сенат.

Напомним, что Шараф Рашидов родился 24 октября 1917 года в городе Джизаке. При Рашидове Узбекистан из недоразвитой сельскохозяйственной окраины превратился в наиболее образованную, сильную промышленную республику. Главным в её экономике было сельское хозяйство, а точнее хлопок, на добычу которого уходили все силы. Узбекская ССР под руководством Ш.Р.Рашидова добилась немалых успехов в хозяйственном и культурном строительстве. Рашидов умер 31 октября 1983 года. Его похоронили в самом центре Ташкента, в сквере напротив музея В. И. Ленина. Был разработан проект строительства мемориального комплекса, который мог бы стать местом паломничества трудящихся.

Позднее, летом 1984 года по решению пленума ЦК КП УзССР прах Рашидова эксгумировали и перезахоронили на Чагатайском кладбище, где покоятся видные деятели культуры и науки, общественно-политические деятели республики.

На фото: Фидель Кастро и первый секретарь ЦК компартии Узбекистана Шараф Рашидов беседуют с чабаном (1963).

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Токтоматов Нурмамбет Талгатович
глава отдела по регулятивной реформе проекта «Системный анализ регулирования» Правительства КР и центра ОБСЕ в Бишкеке
Мадаминов Нурлан Сабырович
и.о. председателя правления ОАО "Кыргызтелеком"
Темиралиев Таалайбек Асанбекович
экс-статс-секретарь министерства чрезвычайных ситуаций КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com