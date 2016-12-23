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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Число жертв отравления лосьоном «Боярышник» в Иркутске достигло 74

CA-NEWS (CA) - Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось о 72 смертельно отравившихся.

Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник". В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

Люди "мрут, как мухи" из-за употребления суррогатного алкоголя, поэтому нужно повышать акцизы на спиртосодержащую продукцию, заявил президент России Владимир Путин после массовой гибели людей. "Надо повышать акцизы, к сожалению или к счастью, на алкогольсодержащую продукцию, чтобы это не были флакончики за три копейки", - сказал он. "Если это нужно в фармацевтической промышленности использовать или в косметике... Ну ничего, значит, будет дороже косметика в конце концов. Жизнь людей дороже", - добавил Путин.

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