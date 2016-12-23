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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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ФСБ России задержала членов «Таблиги Джамаат», среди них 6 граждан Кыргызстана (видео)

CA-NEWS (CA) - Шесть граждан Кыргызстана и один россиянин задержаны в московском регионе по делу экстремистской группировки «Таблиги Джамаат», сообщил РИА Новости в четверг, 22 декабря источник в силовых структурах.

«Задержаны шесть граждан Кыргызстана и один гражданин России», - сказал источник.

ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали в четверг в московском регионе семерых участников экстремистского объединения «Таблиги Джамаат». Руководство структурой осуществляли иностранные эмиссары, в ее деятельность были вовлечены и россияне. Членами ячейки «Таблиги Джамаат» использовались «повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам».

Сообщается, что задержанные члены «Таблиги Джамаат» проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата. Завербованные участники движения направлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

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Комментарии (5)
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xsxnurikxsx
11:12, 23 декабря 2016
Россияга бале келет
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Chitay-Koran
10:35, 23 декабря 2016
Если ты читаешь намаз, то сразу говорят молдоке и радикальным становишься автоматически.
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Darkmatter2525
10:23, 23 декабря 2016
Типа радикальная группа а ходят в шортах выше колен. Что то тут не так.
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karuh
10:03, 23 декабря 2016
Цитата: Ruslan A. 09:46, 23.12.2016
и где тут экстремизм?эти книги у нас в мечетях каждый день читают.
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Ruslan A.
09:46, 23 декабря 2016
и где тут экстремизм?эти книги у нас в мечетях каждый день читают.
кто есть кто
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