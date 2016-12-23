ФСБ России задержала членов «Таблиги Джамаат», среди них 6 граждан Кыргызстана (видео)

CA-NEWS (CA) - Шесть граждан Кыргызстана и один россиянин задержаны в московском регионе по делу экстремистской группировки «Таблиги Джамаат», сообщил РИА Новости в четверг, 22 декабря источник в силовых структурах.

«Задержаны шесть граждан Кыргызстана и один гражданин России», - сказал источник.

ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали в четверг в московском регионе семерых участников экстремистского объединения «Таблиги Джамаат». Руководство структурой осуществляли иностранные эмиссары, в ее деятельность были вовлечены и россияне. Членами ячейки «Таблиги Джамаат» использовались «повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам».

Сообщается, что задержанные члены «Таблиги Джамаат» проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата. Завербованные участники движения направлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.