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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Сирийская армия заявила о взятии Алеппо под контроль

CA-NEWS (CA) - Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев, сообщает Би-би-си.

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", - говорится в заявлении командования сирийской армии.

Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.

В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".

Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией.

Эвакуация шла с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня.

Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года - в осаде.

В понедельник, 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала.

Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями, которые могли учинить проправительственные войска, когда им удалось захватить восточный Алеппо после двух лет осады.

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