В тюрьме на юге Великобритании произошел массовый бунт

CA-NEWS (CA) - Тюремная служба Великобритании сообщила о завершении беспорядков в тюрьме в графстве Кент на юге страны, сообщает Би-би-си.

"Специалисты подразделений "Торнадо" разрешили инцидент", - заявили в ведомстве.

Там утверждают, что заключенные прекратили бунт и вернулись в свои камеры. Подчеркивается, что обошлось без пострадавших с обеих сторон. Ведется расследование инцидента.

Накануне около 60 заключенных тюрьмы на острове Шеппи у северного побережья графства Кент захватили крыло местного исправительного учреждения.

Всего тюрьма состоит из восьми крыльев, в которых содержатся чуть более тысячи заключенных.

Как правило в тюрьму на острове Шеппи отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.

Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспекции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.

На прошлой неделе массовые беспорядки произошли в бирмингемской тюрьме. Тогда на их подавление ушло 12 часов.