В тюрьме на юге Великобритании произошел массовый бунт

- Азия и мир, происшествия
- 9:33, 23 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Тюремная служба Великобритании сообщила о завершении беспорядков в тюрьме в графстве Кент на юге страны, сообщает Би-би-си.
"Специалисты подразделений "Торнадо" разрешили инцидент", - заявили в ведомстве.
Там утверждают, что заключенные прекратили бунт и вернулись в свои камеры. Подчеркивается, что обошлось без пострадавших с обеих сторон. Ведется расследование инцидента.
Накануне около 60 заключенных тюрьмы на острове Шеппи у северного побережья графства Кент захватили крыло местного исправительного учреждения.
Всего тюрьма состоит из восьми крыльев, в которых содержатся чуть более тысячи заключенных.
Как правило в тюрьму на острове Шеппи отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.
Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспекции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.
На прошлой неделе массовые беспорядки произошли в бирмингемской тюрьме. Тогда на их подавление ушло 12 часов.