Более чем в 2 раза возросло число заболевших «забытым» лейшманиозом в Южном Казахстане

Более чем в два раза возросло число заболевших "забытым" лейшманиозом в Южно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

На сегодняшний день, 22 декабря, по области зарегистрировано 124 больных. Два дня назад врачи в Южно-Казахстанской области сообщали, что диагноз "лейшманиоз" подтвержден у 53 человек. "Резкий рост заболеваемости (с 53 до 124) произошел за счет трех эндемичных районов", - отметили в пресс-службе акима области.

Ранее в управлении здравоохранения области заявляли, что лейшманиоз не передается от человека к человеку. Лейшманиоз - это трансмиссивное заболевание кожи. Основным источником инфекции является грызун большая песчанка, а переносчиком - москиты. Через их укусы и происходит заражение. В Отырарском районе, по данным медиков, ежегодно регистрируют от трех до 13 случаев заболевания. Правда, бывают вспышки лейшманиоза.

По данным сотрудников управления здравоохранения области, эпидемиологического надзора и областного кожно-венерологического диспансера, на сегодняшний день в Отырарском районе специалисты совместно с сотрудниками местного акимата, проводят соответствующие работы. Отмечается, что специалисты областного дерматовенерологического диспансера проводят в районе подворный обход, и оказывают организационно-методическую помощь.

"Вдоль левого берега реки Сырдарьи Отырарского, Шардаринского районов и в городе Арысь расположен очаг лейшманиоза. Эти территории заселены большими песчанками, которые являются основным резервуаром и источником инфекции. Переносчиками возбудителей являются москиты рода Phlebotomus, которые становятся заразными через шесть-восемь дней после кровососания на грызунах. Заражение происходит через укус инфицированного москита. Восприимчивость всеобщая. Заболевание не передается от человека к человеку.

Инкубационный период заболеваемости длится от двух недель до четырех месяцев, кожные элементы не заживают в течение длительного времени в осенние, зимние месяцы с образованием грубых рубцов. Лечение лейшманиоза симптоматическое, в том числе местное - путем обработки язв антисептическими, антибактериальными и репарирующими наружными средствами", - рассказала исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения области Роза Жаукимова.

Вместе с тем в акимате отметили, что на сегодня в Отырарском районе проведено заседание Координационного совета по вопросам охраны здоровья населения. Принято решение о проведении разъяснительной работы среди местного населения по профилактике и лечению лейшманиоза, а также о выделении бюджетных средств для обработки и оказания своевременной и качественной медицинской помощи.