29-летний алматинец переиграл на домбре песню рок-группы Metallica (видео)

CA-NEWS (KZ) - Алматинец переиграл на домбре одну из самых известных песен рок- группы Metallica "Battery", сообщают казахстанские сми.

29-лений Глеб Пономарев рассказал, как ему пришла такая идея. "Я люблю экспериментировать со звуком, поэтому хотелось записать что-то необычное. Идея сыграть что-нибудь из классики метала (Thrash metal - ред.) на домбре появилась у меня довольно давно. Дело в том, что домбра в силу особенностей звучания, сочетает в себе одновременно элементы струнного и перкуссионного инструмента. Именно поэтому я выбрал в качестве кавера столь ритмичную вещь", - сказал музыкант.

* оригинал песни

Также Пономорев отметил, что специально домбре он никогда не учился и на этом инструменте начал играть не так давно. "Но я знаком с семейством струнных. Поэтому когда мой друг подарил мне домбру, я взял ее в руки, и сразу начал играть на ней как на гитаре. Думаю, опытные домбристы сразу заметят, что на видео моя техника явно хромает и отличается от канонов игры. Но я старался, как мог. Буду учиться дальше", - подчеркнул собеседник.

На подбор мелодии, запись и сведение у музыканта ушло три дня. Он поделился тем, что песня "Battery" довольно быстрая, поэтому она была записана далеко не с первого дубля. "Очень надеюсь, что соседи на меня не обиделись из-за того, что им пришлось слушать одни и те же риффы по несколько раз", - добавил Пономорев.