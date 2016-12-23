NASA опубликовало спутниковое фото снега в Сахаре
- Азия и мир, общество
- 9:47, 23 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию снега в пустыне Сахара.
«Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, но 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками», - говорится в описании фото в в официальном Twitter агентства.
Snow on the edge of the Sahara Desert in Africa is rare, yet on Dec. 19, snow fell & was seen by our satellites: https://t.co/sLQmIWHWlo pic.twitter.com/t3cLz7yYrs— NASA (@NASA) December 22, 2016
Напомним, в пустыне Сахара в Африке впервые за почти 40 лет выпал снег. Последний раз снег около города Айн-Сефра выпадал в 1979 году. Тогда 18 февраля снег шел, не прекращаясь, в течение 30 минут.
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