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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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NASA опубликовало спутниковое фото снега в Сахаре

CA-NEWS (CA) - Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию снега в пустыне Сахара.

«Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, но 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками», - говорится в описании фото в в официальном Twitter агентства.

Напомним, в пустыне Сахара в Африке впервые за почти 40 лет выпал снег. Последний раз снег около города Айн-Сефра выпадал в 1979 году. Тогда 18 февраля снег шел, не прекращаясь, в течение 30 минут.

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Комментарии (1)
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eddi8
11:17, 23 декабря 2016
Интерессные спутниковые фотографии. такое ощущение что эти спутники по земле ходят и фоткают. Ракурс такой (Спутниковый).
кто есть кто
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Председатель государственной службы миграции КР
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и.о. председателя правления ОАО "Кыргызтелеком"
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