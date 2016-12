NASA опубликовало спутниковое фото снега в Сахаре

CA-NEWS (CA) - Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию снега в пустыне Сахара.

«Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, но 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками», - говорится в описании фото в в официальном Twitter агентства.

Snow on the edge of the Sahara Desert in Africa is rare, yet on Dec. 19, snow fell & was seen by our satellites: https://t.co/sLQmIWHWlo pic.twitter.com/t3cLz7yYrs