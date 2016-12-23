В Шымкенте, обвиняемый в мошенничестве мужчина, совершил акт самосожжения

Обвиняемый в мошенничестве мужчина поджег себя в Шымкенте, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Южно-Казахстанской области.

По информации департамента, 22 декабря примерно в 14.30 в центр оперативного управления ДВД области поступило сообщение, что по улице Тауке хана в Шымкенте неизвестный мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем поджога.

По данным прокуратуры, мужчина, не предъявляя никаких требований, совершил самоподжог, облив тело горючей смесью. "Находившиеся рядом люди оказали первую помощь, погасив огонь. По предварительным данным, Айнабеков Н. таким способом выразил протест на действия отдела полиции по возбужденному в отношении него уголовному делу. Установлено, что в отношении него возбуждено уголовное дело по 4 статьям Уголовного Кодекса (мошенничество, подделка документов, клевета и другое)", - прокомментировали в прокуратуре.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Енбекшинского ОП УВД Шымкента. Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался местный житель 1970 года рождения. По предварительным данным, мужчина получил ожоги около 40 процентов тела, он находится в больнице", - сообщили в пресс-службе ДВД.

По сообщению сотрудников областного центра гипербарической оксигенации, сейчас пострадавший находится в отделении реанимации. Состояние мужчины оценивается как средне-тяжелое.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье "Доведение до самоубийства". Начато досудебное расследование.

"В ходе выяснения обстоятельств происшедшего установлено, что мужчина, пытавшийся свести счеты с жизнью, является обвиняемым лицом.

15 мая текущего года следователи ДВД ЮКО возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Мошенничество" по заявлению другого гражданина. Следственное управление ДВД ЮКО провело ряд комплексных следственных мероприятий, в результате которых была полностью доказана вина обвиняемого лица", - добавили в пресс-службе.

9 ноября 2016 года уголовное дело с обвинительным актом следователи направили в прокуратуру Аль-Фарабийского района для проверки законности. В свою очередь, прокуратура района 18 ноября 2016 года дело для рассмотрения направила в суд.