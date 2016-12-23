Турецкие следователи установили связь убийцы российского посла с сотрудниками МВД, уволенными после провала переворота

CA-NEWS (CA) - Сотрудники Генпрокуратуры Анкары совместно с экспертами Управления полиции столицы изучили мобильный телефон Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего в Анкаре посла России Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu.

Они установили, что он использовал программу обмена зашифрованными сообщениями ByLock, которую активно применяли сторонники проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации переворота в июле этого года.

В числе знакомых убийцы российского дипломата, использовавших программу ByLock, оказались пять сотрудников полиции, а также комиссар и заместитель комиссара полиции, которые были отстранены от работы после попытки переворота.

Сам Алтынташ также ранее работал в полиции. Он служил в спецподразделении, которое занималось разгоном демонстраций.

Накануне о связи убийцы Карлова с организацией Гюлена заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указывает Hurriyet. «То, где он рос, и все его связи свидетельствуют о его причастности к деятельности Гюлена», — заявил глава государства. По его словам, международные контакты Алтынташа сейчас изучают турецкие спецслужбы.

Напомним, посол РФ Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря во время своего выступления в Центре современного искусства. Когда российский посол произносил речь, бывший полицейский Мевлют Алтынташ выстрелил ему в спину. Карлов умер от ран. В его тело попало девять пуль, сообщило турецкое издание Hurriyet со ссылкой на Институт судебной медицины.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что нападавший – 22- летний уроженец провинции Айдын, сотрудник спецназа Мевлют Мерт Алтынташ.

«Алтынташ родился 24 июня 1994 года. Закончил лицей в районе Сёке. Далее обучался в Школе полиции имени Рушту Унсала в Измире. Последние 2,5 года состоял на службе в Департаменте специального реагирования Анкары», - отметил министр.

Алтынташ был убит полицией.