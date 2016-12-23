Президент Казахстана подписал закон об обязательном медстраховании

CA-NEWS (KZ) - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон об изменении сроков введения в Казахстане обязательного социального медицинского страхования,сообщает пресс-служба Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования", который направлен на изменение сроков введения обязательного социального медицинского страхования", - говорится в сообщении..

Согласно закону, с 1 января 2017 года стартует уплата отчислений работодателями за своих работников, а сроки начала функционирования системы перенесены на полгода позже. Оказание гражданам медпомощи по страховке начнется с 2018 года.

Текст закона публикуется в печати.