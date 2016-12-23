В Ашхабаде прошел туркмено-американский концерт

- В туркменском музыкально-драматическом театре им. Махтумкули состоялся концерт студентов и преподавателей туркменской национальной консерватории совместно с известными американскими музыкантами, сообщает госинформагентство.

Эта творческая акция в преддверии новогодних праздников организована при содействии министерства культуры Туркменистана и посольства США в стране.

Три американских дирижера Дерек Беквольд, Эйвери Уэйт и Петр Торесен, а также известная виолончелистка и скрипачка Ким Май Ниань составили программу из произведений современных композиторов и сочинений, ставших классикой американской музыки, в которых так или иначе отражена тема новогодних и рождественских праздников.

Исполнителями же выступили преподаватели и студенты Туркменской национальной консерватории. В частности, к участию в концерте были привлечены хор, ансамбли скрипачей и виолончелистов, а также духовой и симфонический оркестры ТНК.

Со сцены прозвучали произведения Леройя Андерсена, Аарона Копленда, Марка О'Коннора, Дарена Митчела и других композиторов. От мелодий веяло согревающим уютом семейного счастья и светлыми надеждами на будущее, с которыми мы всягда связываем Новый год.

Туркмено-американский концерт, действительно, стал подарком для слушателей, исполнителей и даже для самих из Америки. Участие в совместном проекте дало также дополнительную возможность молодым туркменским музыкантам, вокалистам расширить свою исполнительскую практику.