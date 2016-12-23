В Туркменистане со школьников снова собирают деньги

CA-NEWS (TM) - В Ашхабадских школах в эти дни деньги собирают на праздники, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

В основном, деньги собираются на одежду и другие нужны детей, участвующих на главной елке страны. С родителей собирают в пределах 500 манат ($142). В столице, от каждой школы, на главной елке страны, участвуют по 50 человек.

По меньшей мере, с детей собирают по 200 манат ($57), требуя чтобы на каникулах, они посещали театры и другие праздничные мероприятия в праздничных одеждах.

Родители должны сдать по 5 манат ($1.4) на новогодние подарки.

В эти дни, в Дашогузской области, для того, чтобы отправить школьников на каникулы в детские лагеря, организован принудительный сбор денежных средств с родителей.

По сообщениям местного источника, каждая школа с ученика собирает по 10-15 манат ($2.8-4.2). С таких работников школ, как учителя, уборщицы, сторожа, садовники и кочегары требуют сдать по 15 манат. За сбором денежных средств наблюдают учителя, ответственные за проведение мероприятий, однако некоторые родители говорят о том, что у них нет никакой возможности сдать деньги.

В зависимости от величины школы, определяется план по отправке детей на отдых в центры отдыха Аваза и Гокдере, расположенного рядом с Ашхабадом.

«Говорят, что необходимо отправлять по одному ученику и одному учителю, из отдаленных районов страны. В зависимости от числа учеников, есть такие школы, которые отправляют по 3-4 ученика», - говорит источник из Дашогуза.

Некоторые родители рассказывают о том, что деньги, собираемые с учеников школы, довольно часто используются для того, чтобы отправить на отдых детей директора школы или родственников завуча школы. Один из работников школы Дашогузской области, сказал о том, что средств, собранных с учеников, хватит на то чтобы отправить на отдых не 1-2 учеников, а 10-ти учеников.

От школ Дашогуза не удалось получить официального ответа по поводу средств собираемых на подобные мероприятия. Однако, некоторые родители сообщают о том, что 10-ти дневный отдых одного ребенка тратиться 700 манат ($199).

В Туркменистане 700 манат минимальной зарплаты, размер которой составляет 597 манат ($170).

«В эти дни в школах возник большой ажиотаж», - сказал в эфире, на условиях анонимности, один из родителей. Также он сказал, что на собраниях в школах было сказано о том, чтобы нигде не сообщалось о том, что деньги собираются для детей работников школ.