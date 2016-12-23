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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Казани водитель, уходя от преследования полиции, заехал в помещение одного из терминалов аэропорта (видео)

CA-NEWS (CA) - 40-летний житель города Набережные Челны на легковом автомобиле ВАЗ-2115, уходя от преследования полиции, заехал в помещение одного из терминалов международного аэропорта «Казань», сообщает РИА Новости.

Позже, разбив стеклянную стену терминала, он выехал из здания на привокзальную площадь, где его задержали сотрудники полиции. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, в тот момент мужчина находился в наркотическом опьянении.

«В настоящее время следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества)», - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Водитель арестован на 15 суток за административное правонарушение, связанное с хранением наркотиков.

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