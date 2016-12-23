МИД Узбекистана откроет в регионах республики консульские отделения

- Узбекистан с целью оказания оперативной консульско-правовой помощи и оформления виз прибывающим в регионы иностранным гражданам откроет консульские отделения в зданиях международных аэропортов в городах Самарканд, Бухара, Ургенч, Нукус и Термез.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря подписал постановление «Об открытии консульских отделений Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в городах Самарканд, Бухара, Ургенч и Нукус и дальнейшем совершенствовании деятельности Консульского отделения в городе Термез».

Помимо оказания консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана, выезжающим за рубеж, и прибывающим в страну иностранным гражданам, консульские отделения будут содействовать созданию благоприятных условий для дальнейшего развития экономического, инвестиционного и туристского потенциала страны.

Напомним, что с 1 апреля 2017 года Узбекистан отменяет визовый режим для граждан Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, въезжающих в страну в туристских целях на срок не более 30 дней. Дополнительно отменяется визовый режим для граждан Королевства Бельгии, Индонезии, КНР (в составе туристских групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии, достигших возраста 55 лет и въезжающих в Республику Узбекистан в туристских целях на срок не более 30 дней.

Граждане указанных стран при въезде в Узбекистан уплачивают въездной сбор в размере 50 долларов США, с зачислением его в государственный бюджет. Документ, подтверждающий уплату въездного сбора, будет служить основанием для въезда в страну.