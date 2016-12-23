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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон призвал не шутить с «чумой» в виде терроризма, экстремизма и коррупции
CA-NEWS (TJ) - Мировое сообщество сегодня сконцентрировано на борьбе с такими глобальными угрозами, как терроризм и экстремизм. С этой чумой шутить не следует, заявил в своем Послании к парламенту лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Другая наша проблема – это коррупция. По данным опроса, проведенного Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, больше всех коррупция процветает в госорганах», — сообщил Эмомали Рахмон.

По его словам, высокая коррупция в правоохранительных органах и судебной системе, а также в сферах здравоохранения, банков, военных комиссариатах, ЗАГСах, сообщает Авеста.

«С коррупцией должны бороться всем обществом, Иначе нельзя. Коррупцию можно сравнить с терроризмом. Она (коррупция) разъедает страну изнутри, снижает авторитет в мире, и с этим явлением нужно бороться сообща», — заявил президент.

Другая проблема современности, по словам Эмомали Рахмона является незаконный оборот наркотиков. «Средства, вырученные от наркоторговли, являются основным источником финансирования терроризма. В этой связи ответственным структурам необходимо усилить борьбу с наркотиками», — подчеркнул глава государства.

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