Президент Таджикистана предложил объявить 2017 год - Годом молодежи
- Таджикистан, общество
- 11:08, 23 декабря 2016
- Просмотров: 272
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем Послании к парламенту республики уделил внимание развитию молодежной политики.
«Молодежь – наше будущее, и в этой связи мы должны обратить, особое внимание обучению молодежи и подрастающего поколения», — отметил Эмомали Рахмон.
По данным главы государства, средний возраст молодежи в стране на сегодня составляет 24 года, и молодежь составляет большую часть населения республики, сообщает Авеста.
«Мы обязаны принять меры для создания условий для учебы и работы молодежи, не забывая при этом о воспитании», — заявил глава государства.
Говоря о значимости роли молодежи в развитии страны, Эмомали Рахмон предложил объявить 2017 год, Годом молодежи.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь