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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана предложил объявить 2017 год - Годом молодежи
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем Послании к парламенту республики уделил внимание развитию молодежной политики.

«Молодежь – наше будущее, и в этой связи мы должны обратить, особое внимание обучению молодежи и подрастающего поколения», — отметил Эмомали Рахмон.

По данным главы государства, средний возраст молодежи в стране на сегодня составляет 24 года, и молодежь составляет большую часть населения республики, сообщает Авеста.

«Мы обязаны принять меры для создания условий для учебы и работы молодежи, не забывая при этом о воспитании», — заявил глава государства.

Говоря о значимости роли молодежи в развитии страны, Эмомали Рахмон предложил объявить 2017 год, Годом молодежи.

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