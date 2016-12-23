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  23 декабря 2016
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Кувейтские инвесторы готовы финансировать крупные проекты Монголии

CA-NEWS (MNG) - В кулуарах официального визита в Кувейт, председатель парламента Монголии М.Энхболд встретился с исполнительным директором альтернативных инвестиций Инвестиционного агентства Кувейта Фаруком А.Бастаки и заместителем премьер-министра и министром финансов Кувейта Анасом аль-Салехом, сообщает Монцамэ.

Фарук Бастаки подчеркнул, что он хорошо осведомлен о ситуации в Монголии, так как совершил поездку в Монголию, чтобы изучить на месте возможность внесения инвестиций. «Важно изучить крупные проекты и тщательно рассчитать их эффективность в целом. Что касается реализации малых проектов, то более результативным будет если осуществить их через Торгово-промышленные палаты двух стран», - уточнил он, выражая свою позицию.

Председатель Энхболд отметив, что у монголов уже есть практика сотрудничества с Кувейтским фондом сказал: «Вполне возможно, что я первый монгол, который посещает вашу организацию - Инвестиционное агентство Кувейтах. Мы искренне желаем сотрудничать с вами, особенно, для нас важен опыт вашей организации по ценным бумагам на международном фондовом рынке».

«Самый последний проект с нашей стороны в Монголии был реализован в 2010 году», - сказал вице-премьер и министр финансов Кувейта, Халид Аль Салех на встрече с главой монгольского парламента. В 2014 году по указу Его Высочества Эмира рабочая группа в составе старших должностных лиц Инвестиционного агентства посетила Монголию в поисках инвестиционного проекта, однако группа пришла к выводу, что не было ни одного подходящего проекта или программы для инвестирования. Кувейтский фонд и

«Инвестиционное агентство готовы инвестировать, если монгольская сторона направит нам свои потенциальные проекты и программы», - заявил Халид Аль Салех.

В этот же день спикер Энхболд вместе с сопровождающей его делегацией ознакомился с деятельностью кувейтского парламента и на этом завершил свой официальный визит в Кувейт.

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