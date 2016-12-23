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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Частные секторы Узбекистана и Пакистана создадут совместный деловой совет
CA-NEWS (UZ) - index Министр торговли Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил накануне, 22 декабря, что для расширения сотрудничества между частными секторами двух стран будет создан пакистано-узбекистанский Совместный деловой совет. Об этом сообщило пакистанское издание dawn.com.

По словам министра, об этом было достигнуто в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Улугбеком Розукуловым.

Министр подчеркнул о необходимости двух стран в изучении инвестиционных возможностей в сельском хозяйстве, фармацевтической, текстильной отрасли и секторе спортивных товаров.

Министр проинформировал, что в ходе посещения делегацией Министерства торговли намечен комплексный план содействия развитию торговли, сосредоточенный исключительно на Центральной Азии.

Министр отметил, что визит будет полезным в развитии торгово-экономических отношений между двумя странами.

Министр также отметил огромный торговый потенциал, существующий между двумя странами и, что объем двусторонней торговли не отражает истинного торгового потенциала.

Объем торговли между двумя странами в 2015-16 гг составил $3920000, увеличившись с $ 2.98 млн  - показателя предыдущего года.

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