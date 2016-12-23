Власти Туркменистана усиливают надзор за очередями в магазинах после массовых драк

CA-NEWS (TM) - Туркменские власти, усилили надзор в магазинах, где сотни людей выстраиваются в очереди за сигаретами. Как сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык», в торговых точках размещены дополнительные силы безопасности и специальные камеры наблюдения.

Дефицит табачной продукции в стране возник после введения ограничений на количество продаваемых сигарет, не более одной пачки в руки и неоднократных запретов на продажу.

Продажа сигарет в Туркменистане разрешена только в государственных магазинах.

В течение года продажа табачных изделий в стране несколько раз прекращалась. Каждый раз вслед за возобновлением торговли возникали многолюдные очереди.

В редакцию периодически поступают сведения о том, что сотни людей собираются в очереди, где периодически возникают споры, драки и массовые беспорядки.

Как сообщает один исчтоников, на этой неделе в Туркменкалинском районе Марыйской области в одном из магазинов, где появились в продаже дешевые сигареты по 19 манат за пачку, выстроилась очередь почти из 500 человек. В очереди возникла давка, в результате которой был сломан находящийся рядом с магазином забор.

Слушатель, представившийся Мергеном, добавил к своему рассказу, что направленные для контроля ситуации работники полиции не смогли повлиять на толпу и на следующий день магазин был закрыт.

Из Байрамалинского района Марыйской области поступило сообщение о том, что местная полиция разогнала стоявших в очереди за сигаретами людей с помощью сильного напора воды из специально присланных пожарных машин.

Как сообщалось ранее, в городе Куняургенче Дашогузской области полиция пыталась разогнать стоявших в очереди людей, снимая номера с их автомашин. В результате произошло столкновение между жителями и сотрудниками правоохранительных органов.

На фоне этих сообщений, в настоящее время в Ашхабаде возле магазинов, торгующих сигаретами наблюдается увеличение численности работников правоохранительных органов и установленных видеокамер.

«Количество людей, стоящих в очереди за сигаретами превышает 500 человек. Если раньше в очередях было 5-6 человек комитетчиков в гражданской одежде, осуществлявших контроль, то сейчас их число достигает 15-20 человек. Перед дверьми магазинов установлены видеокамеры», - рассказал о ситуации в столичном магазине №22 житель района Кеши.

По его словам, если в очередях возникают споры, работники полиции сразу вмешиваются и выводят спорщиков из очереди. В эти дни в Туркменистане наряду с очередями за сигаретами, можно увидеть сотни людей, стоящих в очередях за мукой, сахаром и маслом, также оказавшихся дефицитным товаром в течении последних месяцев.

Похоже на то, что туркменские власти, вместо того, чтобы открыто признать наличие проблем с нехваткой продовольствия и, пользующихся спросом, товаров, предпочли действия по предотвращению распространения информации о происходящем.

В Дашогузе работники, осуществляющие надзор за очередями отнимали у людей стоявших в очередях мобильные телефоны, видеокамеры и фотоаппараты.

В Ашхабаде местные власти дали указание работникам бюджетных организаций «не появляться в очередях», предупредив, что нарушение данного требования повлечет за собой увольнение.