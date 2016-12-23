В 2017 году таможенные пошлины на ввоз новых автомобилей в Таджикистане снизятся на 50% - Рахмон

- Таможенные пошлины на ввоз новых автомобилей в Таджикистан в 2017 году снизятся на 50%, заявил в своем Послании к парламенту президент Эмомали Рахмон.

Президент также предложил налоговые послабления в течение пяти лет для туристических компаний, вкслючая импорт оборудования для создания туристической инфраструктуры.

Глава государства предложил создать в 2017 году отдельную государственную структуру в сфере туризма.

Для развития предпринимательства и частного сектора глава государства потребовал снизить количество проверок и проверяющих органов.

«От деятельности некоторых органов много вреда чем пользы. В связи с этим правительству совместно с инвесторами поручается разработать проект документа для улучшения инвестиционного климата, предоставления льгот, чтобы «не остались лазейки для коррупционных действий», — сказал президент.