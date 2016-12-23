РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В 2017 году таможенные пошлины на ввоз новых автомобилей в Таджикистане снизятся на 50% - Рахмон
CA-NEWS (TJ) - Таможенные пошлины на ввоз новых автомобилей в Таджикистан в 2017 году снизятся на 50%, заявил в своем Послании к парламенту президент Эмомали Рахмон.

Президент также предложил налоговые послабления в течение пяти лет для туристических компаний, вкслючая импорт оборудования для создания туристической инфраструктуры.

Глава государства предложил создать в 2017 году отдельную государственную структуру в сфере туризма.

Для развития предпринимательства и частного сектора глава государства потребовал снизить количество проверок и проверяющих органов.

«От деятельности некоторых органов много вреда чем пользы. В связи с этим правительству совместно с инвесторами поручается разработать проект документа для улучшения инвестиционного климата, предоставления льгот, чтобы «не остались лазейки для коррупционных действий», — сказал президент.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Chitay-Koran
11:46, 23 декабря 2016
Им нужно затарится до вступления в еаэс
кто есть кто
Куталиев Кылыч Бегималыевич
директор отдела стратегического развития ОАО «Кыргызтелеком» - член правления
Айдаралиев Медетбек Курбанбаевич
Председатель государственной службы миграции КР
Токтоматов Нурмамбет Талгатович
глава отдела по регулятивной реформе проекта «Системный анализ регулирования» Правительства КР и центра ОБСЕ в Бишкеке
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com