Минсельхоз России положительно ответил на предложение Монголии по расширению сотрудничества

CA-NEWS (MNG) - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявило в своем официальном письме о принятии предложения Министра сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии П.Сэргэлэна по сотрудничеству в четырех направлениях, сообщает Монцамэ.

В частности, это программа по оздоровлению скота, повышение экспорта продукции сельского хозяйства, создание зернового хозяйства и активация приграничной торговли.

В ноябре этого года Сэргэлэн находился с официальным визитом в России. Во время визита он встретился с министром сельского хозяйства России А.Н.Ткачёвым, заместителем министра сельского хозяйства Е.В. Громыко, руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А.Данквертом, директором Департамента международного сотрудничества О.В.Гаршиной для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Стороны рассмотрели вопросы о развитии и расширении торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами, реализации второго этапа программы по оздоровлению скота в Монголии, увеличении объема экспорта мяса и мясных продуктов, реализации совместного проекта по зерновому производству, повышении квоты поставки продукции сельского хозяйства из Монголии и др.

На состоявшемся в Улан-Баторе 20-ом заседании монголо-российской межправительственной комиссии стороны договорились о реализации второго этапа программы по здоровлению скота в Монголии.

В своем письме Ткачёв официально выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по защите и профилактике инфекционных заболеваний скота в трансграничных районах в рамках программы по оздоровлению скота.

Также в письме упомянуто, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору намерена отправить к концу декабря предварительный отчет о результатах инспекции, проведенной ею в монгольских предприятиях по производству мяса и мясных продуктов за период 17-28 сентября 2016 года.

Российская сторона отметила, что она изучает возможности по повышению импорта мяса и мясной продукции из Монголии на основе спроса своих предприятий и граждан.

В рамках программы по оздоровлению скота Монголии будут поставлены к 25 декабря из России по льготной цене 5 млн. доз вакцин из запланированных 20 млн. доз вакцин.