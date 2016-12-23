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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаеву вручили премию за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление ЕАЭС
CA-NEWS (KZ) -

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал лауреатом международной премии за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление ЕАЭС, передает Tengrinews.kz. 

Церемония награждения международной премией "Человек года - 2016", учрежденной Русским биографическим институтом, состоялась в Сергиевском зале храма Христа Спасителя в Москве. 

В номинации "Международная политика" за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза премию присудили Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Отметим, Глава государства становится лауреатом данной премии в четвертый раз. Ранее институт награждал Президента Казахстана в 2012, 2014 и 2015 годах. 

Вместе с ним звания "Человек года" в этой номинации удостоились ныне покойный лидер Кубы Фидель Кастро (за выдающийся вклад в мировую историю), председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (за развитие стратегического партнерства между Россией и Китаем, интенсивность политического диалога на высшем уровне и эффективное сотрудничество) и президент общественной организации "Клуб Россия", организатор и первый вице-президент Чешско-российского делового совета Збытек Зденек (за укрепление деловых и культурных связей Чехии и России).

Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин стал лауреатом премии в номинации "Государственная политика". 

Международная премия "Человек года" учреждена Русским биографическим институтом в 1993 году и присуждается за достижения в областях деятельности, имеющих стратегическое значение - наука, культура, государственное управление, социально ответственный бизнес, благотворительность, просветительство.

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