Виртуальная приемная премьера Узбекистана преобразована в приемную президента Шавката Мирзиёева

- Виртуальная приемная премьер-министра Узбекистана стала виртуальной приемной президента Шавката Мирзиёева, сообщает портал приёмной.

PM.gov.uz преобразован в Виртуальную приёмную Президента Республики Узбекистан (“PM” - “Prezidentga murojaat”, "Обращение Президенту"). В настоящее время разрабатывается проект постановления Президента по дальнейшему совершенствованию механизма рассмотрения обращений исходя из трехмесячного опыта работы Портала, отмечается в сообщении.

Напомним, что в конце сентября текущего года Ш.Мирзиёев открыл виртуальную приемную, куда обращаются по всем проблемам граждане страны и в короткие сроки вопросы находят своё решение. Количество обращений в виртуальную приемную Мирзиёева, за три месяца превысило 303 тысяч, из которых 232887 рассмотрены.

На днях глава государства заявил о необходимости создания в Узбекистане реальной виртуальной приемной, то есть «Народных приемных» на местах. Теперь комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым должна в течение месяца создать эти приемные и разработать механизмы по организации ее работы.



