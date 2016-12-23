Виртуальная приемная премьера Узбекистана преобразована в приемную президента Шавката Мирзиёева

- Узбекистан, общество
- 11:53, 23 декабря 2016
- Просмотров: 937
PM.gov.uz преобразован в Виртуальную приёмную Президента Республики Узбекистан (“PM” - “Prezidentga murojaat”, "Обращение Президенту"). В настоящее время разрабатывается проект постановления Президента по дальнейшему совершенствованию механизма рассмотрения обращений исходя из трехмесячного опыта работы Портала, отмечается в сообщении.
Напомним, что в конце сентября текущего года Ш.Мирзиёев открыл виртуальную приемную, куда обращаются по всем проблемам граждане страны и в короткие сроки вопросы находят своё решение. Количество обращений в виртуальную приемную Мирзиёева, за три месяца превысило 303 тысяч, из которых 232887 рассмотрены.
На днях глава государства заявил о необходимости создания в Узбекистане реальной виртуальной приемной, то есть «Народных приемных» на местах. Теперь комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым должна в течение месяца создать эти приемные и разработать механизмы по организации ее работы.