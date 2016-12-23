Курс доллара в Казахстане резко снизился - 328 тенге
CA-NEWS (KZ) -
По итогам утренней сессии на KASE курс доллара в Казахстане резко снизился и составил 328,18 тенге. Напомним, по итогам предыдущей сессии курс нацвалюты составил 331,74 тенге.
Первая сделка утренних торгов 23 декабря прошла по цене в 332,75 тенге. Это и стало максимальной стоимостью. Минимальная цена составила 325,49 тенге. По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках составил 328,5-333 тенге.
Напомним, 13 мая 2016 года курс нацвалюты достиг уровня в 329 тенге за доллар, затем он укрепился до 327 тенге, но позже начал слабеть.
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